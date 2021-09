PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 20 septembre Série A – Italie

Notre pronostic : Naples s’impose sur la pelouse de l’Udinese (1.84)

Rencontre très intéressante à suivre de l’autre côté des Alpes entre deux clubs qui sont toujours invaincus depuis le début de saison. L’Udinese a pris sept points durant les trois premières journées avec notamment un nul face à la Juventus en ouverture de championnat. L’actuel 6e de Série A a ensuite battu Venise et La Spezia. Des équipes largement abordables. La marche est plus haute cette fois avec la réception de Naples. Les Napolitains n’ont que des victoires pour le moment après avoir disposé de Venise, du Genoa et de la Juve lors de la dernière journée grâce à un but en fin de match de Koulibaly. Je pense qu’ils vont réaliser une grande saison et gonfler leur série de succès. Un pari intéressant coté à 1.84 !

