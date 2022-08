PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 21 août – Ligue 1

Notre pronostic : le PSG ne perd pas à Lille et les deux équipes marquent (1.90)

Ce match ressemble à un premier vrai test pour Christophe Galtier. Une semaine après un succès face à Montpellier, marqué par les tensions entre Neymar et Mbappé, l’entraîneur parisien va devoir prouver sa capacité à unifier ses joueurs. Si les deux premières rencontres du PSG sont encourageantes, notamment sur le plan offensif, ce déplacement à Lille ne s’annonce pas de tout repos. En effet, les Dogues réalisent un début de saison solide, démarrant par une belle victoire face à Auxerre (4-1) avant d’enchaîner avec un nul à Nantes (1-1). Pratiquant un jeu attractif, le LOSC pourrait bien trouver le chemin des filets ce soir, et pourquoi pas même partager de nouveau les points. Les parisiens restent évidemment supérieurs sur le papier et ne devraient donc pas s’incliner.

Pariez sur Lille – PSG ici !

Les autres options :

Nice gagne à Clermont (2.05)

Rennes bat Ajaccio par au moins deux buts d’écart (2.05)

Le Milan AC ne perd pas sur la pelouse de l’Atalanta et les deux équipes marquent (2.05)

Barcelone ne perd pas sur la pelouse de la Real Sociedad et les deux équipes marquent (2.10)

Chelsea gagne à Leeds et plus de 1,5 but dans le match (1.75)

Cote totale des six paris du jour : 60.16