PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 21 août - Premier League - Angleterre

Notre pronostic : Arsenal gagne sur la pelouse de Crystal Palace et plus de 1,5 but dans le match (1.80)

Arsenal a parfaitement lancé sa saison en battant Nottingham (2-1), une semaine après avoir remporté le Community Shield contre Manchester City aux tirs au but. Les Gunners, très actifs sur le mercato, sont aujourd'hui les principaux outsiders pour aller chercher le titre en Premier League. Avec la quasi-totalité des postes doublés, Mikel Arteta compte plusieurs cordes à son arc et peut constamment aligner un onze de départ compétitif. En face, Crystal Palace a assuré l'essentiel en s'imposant sur le plus petit des scores à Sheffield pour lancer son championnat. Les Eagles risquent tout de même de vivre un exercice plus compliqué, après avoir perdu Wilfried Zaha en attaque. Arsenal devrait prendre les trois points dans ce derby.

