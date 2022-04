PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 21 avril - Coupe du Portugal - 1/2 finale retour

Notre pronostic: le FC Porto bat le Sporting (1.88)

Porto, invaincu cette saison en Primeira Liga (26 victoires et 4 nuls), vise le doublé Coupe-Championnat et se trouve en ballotage favorable après sa victoire 2-1 à Lisbonne au match aller. Cueillis à froid par le Sporting le 11 février à domicile, le FCP avait dû concédé le nul 2-2 après avoir été mené 2-0. Le match s'était terminé dans la confusion avec quatre expulsions après le coup de sifflet final. Trois semaines plus tard, la 1/2 finale aller au stade Alvalade a été plus calme. Sur les dix derniers chocs entre ces deux équipes, Porto ne s'est incliné que deux fois. Je suis donc assez confiant pour le favori. S'il s'impose devant son public comme je le pense, vous doublerez presque votre mise de départ

Fiabilité : 60 %

