PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 21 février – Ligue 2

Notre pronostic : Toulouse bat Le Havre et au moins deux buts (1.90)

Avec la défaite de Sochaux, Toulouse a la possibilité de prendre un bon matelas d’avance sur la 3e place en cas de victoire ce soir. Ce sera évidemment l’objectif du TFC qui reste sur sept matches sans défaite consécutifs. Les Toulousains sont très bien partis pour remonter en Ligue 1 mais pour cela il ne faudra rien lâcher. Le Havre, après une bonne première partie de saison, marque le pas avec une série de cinq rencontres sans victoire dont une défaite à domicile, la semaine dernière, contre Bastia (4-2). Je vois donc Toulouse l’emporter au Stadium. Je pense que l’on devrait voir plus d’un but dans cette rencontre. Un pari coté à 1.90 !



Les autres options :



Le Celta Vigo bat Levante et moins de 3,5 buts (2.15)



Bologne bat La Spezia (1.82)



Santa Clara bat le Portimonense (2.10)



Cote totale des quatre paris du jour : 15.61