PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 21 janvier – Coupe de France

Notre pronostic: Bastia ne perd pas contre Lorient et moins de 3,5 buts dans le match (1.96)

Cela sent le traquenard pour Lorient en 1/16e de finale de la Coupe de France sur l’Ile de Beauté ! Bastia (7e de Ligue 2) peut tout à fait poser des problèmes aux Bretons, qui traversent une période délicate après avoir réalisé un parcours exceptionnel avant la Coupe du monde. Les Merlus n’ont remporté qu’une seule rencontre lors des neuf dernières journées de Ligue 1, à Angers, la lanterne rouge du championnat. De son côté, le Sporting reste sur trois succès consécutifs à Furiani sur le même score (1-0), contre Caen, Valenciennes et Pau. Ce résultat est le plus courant lors des matches de Bastia à domicile. Dijon et Metz ont aussi chuté en Corse 1-0. On ne devrait donc pas assister ce soir à un festival offensif. Dans ces conditions, je vous propose de jouer le 1N et moins de 3,5 buts pour tenter de doubler la mise. Autre option intéressante à mon goût : la qualification de Bastia (2.20) pour les 1/8 de finale !

Fiabilité : 50 %

Les autres options :

Liverpool bat Chelsea (1.86)

Brighton gagne à Leicester (2.05)

L’Union Berlin bat Hoffenheim (2.20)

Cote totale pour les quatre paris du jour: 16.44

