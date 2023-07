PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 21 juillet - HNL (Croatie)

Notre pronostic : Dinamo Zagreb bat Hajduk Split et +1,5 but dans le match (1.96)

Pour ouvrir la nouvelle saison 2023-2024 en Croatie, le champion en titre, le Dinamo Zagreb, reçoit son dauphin de l'an dernier, le Hadjuk Split, et ce match, devrait tenir toutes ses promesses. La saison passée, le club de la capitale n'a laissé aucune chance à ses poursuivants en terminant premier avec dix points d'avance sur le second, et 31 sur le troisième. Lors de cette saison, les «Modri» avaient même réussi l'exploit de battre Chelsea lors de la phase de poule de Ligue des Champions. Encore engagé dans le tour préliminaire de la coupe aux grandes oreilles cette année, le Dinamo Zagreb voudra bien entamer son championnat, surtout face à son rival, pour engranger de la confiance pour la suite de la saison. De plus, lors des sept dernières confrontations entre les deux équipes, Zagreb a un bilan plus que positif face au Hadjuk Split (4 victoires et 3 nuls). La meilleure équipe de Croatie devrait s'imposer ce soir pour bien démarrer l'année.

