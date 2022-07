PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 21 juillet – Tour préliminaire Conference League

Notre pronostic : Molde bat l’IF Elfsborg (1.86)

Les deux équipes retrouvent les joies d'un match européen ce soir. Molde réalise une très bonne première partie de saison dans son championnat. L’actuel leader norvégien n’a plus connu la défaite depuis le début du mois de mai et reste ainsi sur onze victoires et deux nuls lors de ses treize derniers matches, toutes compétitions confondues. Intraitable à domicile, il vient de prendre seize points sur dix-huit possibles devant son public. En face, l’IF Elfsborg peine à réitérer les performances de l’exercice précédent qui l’avaient conduit à une belle quatrième place au sein de l'élite suédoise. Bloqué dans le ventre mou du classement en 2022, le club de Boras pêche notamment par des résultats décevants en déplacement, ne comptant qu’une petite victoire en sept rencontres hors de ses bases. La confiance est donc du côté de Molde qui devrait s’imposer sur sa pelouse (1.86).

