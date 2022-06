PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 21 juin - ATP Eastbourne

Notre pronostic : Ryan Peniston écarte Holger Rune (2.35) !

C'est la nouvelle coqueluche du public britannique ! Ryan Peniston, 147ème joueur mondial, s'est révélé la semaine dernière grâce à un beau parcours au Queen's. Son histoire personnelle (touché par un cancer a l'âge d'un an) a ému le grand public et son jeu atypique (service volée) plaît à tous les amateurs de gazon. Holger Rune, lui, a mis du temps à digérer la déception de Roland Garros (quart de finale perdu contre Casper Ruud) et il a perdu son seul match disputé sur herbe. Compte tenu du contexte, je pense qu'il faut mettre une pièce sur la victoire Peniston (2.35) !

