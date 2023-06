PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 21 juin – Euro U21

Notre pronostic : les Pays-Bas ne perdent pas contre la Belgique et les deux équipes marquent (2.05)

Invaincus en qualification (huit victoires et deux nuls), les Pays-Bas n’ont perdu aucun de leurs dix derniers matches (six succès et quatre nuls). De son côté, la Belgique n’a perdu qu’une seule de ses dix dernières rencontres… à domicile face à leurs adversaires du jour (2-1) le 23 septembre dernier. Ce « derby » entre deux des principaux outsiders de cet Euro Espoirs s’affrontent ce soir à Bucarest avec l’ambition de sortir d’un groupe relevé composé du Portugal et de la Géorgie qui jouera pour sa part à domicile. Avec des joueurs comme Openda, son meilleur buteur que Lens ne lâchera pas à moins de 50 millions, mais aussi le Milanais de Ketelaere, les Diables Rouges ont les armes pour marquer contre leurs voisins Bataves. Cependant, je donnerais un avantage aux « Oranje » qui pourront s’appuyer notamment sur leurs deux buteurs, Zirkzee de Bologne et Brobbey de l’Ajax… sans oublier Dallinga qui a rejoint le groupe après sa très belle saison à Toulouse. Pour toutes ces raisons, je vous propose le N2 avec des buts de chaque coté pour tenter de doubler votre mise.

Fiabilité : 50 %

L’autre option :

La Croatie bat l’Ukraine (2.25)

Cote totale des deux paris du jour : 4.61

