PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 21 mai Barrages Ligue1/Ligue 2

Notre pronostic : victoire de Toulouse face à Grenoble (2.00)

Après leur belle victoire lors du prébarrage 1 face au PFC (2-0), les Grenoblois doivent maintenant aller défier les Toulousains qui ont fini 3e du championnat. Il reste encore du chemin pour aller en Ligue 1. Le GF 38 s’est remis dans le bon sens et a fait le plein de confiance avec ce succès. Le club a réussi à enchaîner après le match remporté face à Rodez pour la dernière journée de Ligue 2 (1-0). Les Toulousains ont l’avantage non seulement de recevoir mais également de ne pas avoir joué de prébarrage. Je pense que cela aura son importance. Après un début de saison très difficile, le Téfécé nous a offert une très belle saison, digne d’un prétendant à un retour dans l’élite. Les Toulousains auront les crocs et voudront reproduire le football plaisant qui a été le leur durant une très grande partie de cet exercice 2020-2021. En janvier, ils s’étaient imposés face aux Grenoblois (2-0). Je pense qu’ils vont refaire de même. Je vous conseille donc la victoire de Toulouse pour doubler la mise (2.00) !

