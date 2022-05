PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 21 mai - Ligue 1

Notre pronostic: Marseille ne perd pas contre Strasbourg et les deux équipes marquent (2.00)

J38. Marseille (3e) doit faire mieux contre Strasbourg (5e) au Vélodrome que Monaco à Lens pour finir 2e et se qualifier directement pour la phase de poules de la Ligue des champions. Mais attention, en cas de défaite, l'OM pourrait terminer 4e si Rennes s'impose à Lille. De son coté, le Racing doit faire aussi bien que Nice à Reims pour conserver sa place et disputer la Ligue Europa Conférence la saison prochaine. Les Alsaciens pourraient même viser la 4e, synonyme de Ligue Europa, si dans le même temps Rennes chutait à Lille. Autant dire que cette rencontre décidera de l'avenir européen des deux clubs. Sur les dix derniers OM - RCSA, les Phocéens comptent 70 % de victoires et 30 % de nuls et ont pris les trois points à l'aller à la Meinau. Même s'ils ont connu de grosses difficultés cette saison à domicile, les Marseillais, malgré l'absence de Payet, ont les armes pour ne pas perdre, surtout dans un stade en ébullition comme ce sera le cas ce soir. Enfin, Strasbourg reste sur une victoire (à Brest) et une défaite (à Lille) pour quatre scores de parité en six déplacements. Mais les nuls ont été enregistrés à St Etienne (19e) à Reims (12e), à Lorient (17e) et à Troyes (15e), des clubs nettement inférieurs à l'OM. Je vous conseille donc de jouer le 1N et les deux équipes marquent pour tenter de doubler votre mise. Pour les plus téméraires, Marseille par un but d'écart (3.75) ou Marseille et les deux équipes marquent (3.55) me semble être deux paris judicieux.

Fiabilité : 50 %

Les autres options :

Angers bat Montpellier (2.00)

Lorient bat Troyes (2.15)

Brest bat Bordeaux (1.95)

La Fiorentina bat la Juventus (1.90)

Leipzig bat Fribourg en finale de la Coupe d'Allemagne (2.00)

Cote totale pour les quatre paris du jour: 63.76

