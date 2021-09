PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 21 septembre – Ligue 2

Notre pronostic : Toulouse s’impose à Dunkerque (1.80)

Le TFC est un solide leader de cette Ligue 2. L’armada toulousaine impressionne depuis le début de saison. Pas passée loin de la montée la saison dernière en tombant en barrages face au FC Nantes, cette équipe a de hautes ambitions et veut clairement une des deux premières places pour rejoindre directement la Ligue 1. Toulouse est invaincu et a pris vingt points sur vingt-quatre possibles. Je pense que la victoire est possible à Dunkerque ce soir. Les Nordistes n’y arrivent pas et vont devoir lutter pour le maintien. Avec seulement trois points et aucun succès pour le moment, je pense que les Dunkerquois vont se faire manger. Je vous conseille donc la victoire de Toulouse pour une cote de 1.80.

