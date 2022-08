PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 22 août – Premier League

Notre pronostic : Liverpool gagne sur la pelouse de Manchester United et Salah marque (2.30)

C’est le match de tous les dangers pour Manchester United. Sur le déclin depuis plusieurs années, les Red Devils vivent un mois d’août catastrophique. Si la défaite initiale face à Brighton (1-2) était déjà inquiétante, la déroute à Brentford (0-4) laisse présager une saison longue et pénible. Eric Ten Hag ne parvient pas à unifier un groupe toujours plus perturbé par les envies de départ de Cristiano Ronaldo. Ce match face à l’ennemi juré pourrait donc être terrible pour les Mancuniens. D’autant plus que Liverpool se déplace à Old Trafford le couteau entre les dents. Les joueurs de Jurgen Klopp sont encore en rodage sur le plan offensif et seront privé de Darwin Nunez, suspendu ce soir. Mais le club de la Mersey peut évidemment compter sur un effectif pléthorique, à l'image d'un Mohamed Salah toujours aussi virevoltant, et poussera pour enfoncer son rival tout en obtenant sa première victoire de la saison. Je le vois s’imposer avec un but de l’Egyptien.

