PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 22 avril – Ligue 1 – France

Notre pronostic: Marseille ne perd pas à Reims et les deux équipes marquent (2.20)

La spécialité du Stade de Reims cette saison, c’est le partage des points: quatorze (record en Ligue 1) depuis le début de la compétition dont huit à Auguste Delaune ! A domicile, les Champenois viennent d’ailleurs d’aligner six nuls consécutifs et n’ont plus gagné chez eux depuis trois mois, face à Brest (2-1). Depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli, Marseille n’a chuté qu’une seule fois (3-0 à Nice) pour très bon nul à Montpellier (3-3) et quatre victoires face à Rennes, Brest, Dijon et Lorient. Mon premier choix sera de parier sur un score de parité (3.50) mais il me semble raisonnable de se couvrir avec le N2 et les deux équipes marquent. Avec l’entraîneur argentin, l’OM a retrouvé son efficacité en attaque mais la défense n’offre pas toutes les garanties. Avec lui, les matches des Olympiens ont engendré 21 buts en six rencontres, soit une moyenne de 3,5. On ne devrait donc pas s'ennuyer ce soir à Reims !

