PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 22 avril - Ligue 2

Notre pronostic: Ajaccio s'impose à Valenciennes (2.20)

Dynamique totalement opposée entre Valenciennes (16e) et Ajaccio (2e) ! Le VAFC reste sur quatre défaites de suite alors que l'ACA vient d'enchaîner cinq victoires consécutives. Les Corses ont pris treize points sur quinze possibles lors de leurs cinq derniers matches sur le continent sans encaisser le moindre but: 1-0 à Sochaux, 1-0 à Niort, 2-0 à Nancy et 3-0 à Dijon pour un nul 0-0 à Quevilly. Les Ajacciens doivent poursuivre leur série afin de rester dauphin de Toulouse jusqu'à la fin de la saison pour accéder directement à l'élite. Pour toutes ces raisons, je vous conseille de faire confiance aux insulaires pour doubler votre mise. Et si vous jouez l'ACA sans prendre de but, la cote passe à 2.75. A vous de voir !

Fiabilité : 55 %

Les autres options :

Sochaux ne perd pas à Pau et les deux équipes marquent (2.40)

Wolfsburg bat Mayence (2.50)

Cote totale pour les trois paris de jour: 13.20

