PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 22 avril - Série A – Italie

Notre pronostic: Naples ne perd pas à domicile contre la Lazio et les deux équipes marquent (1.92)

Match décisif dans la course à la Ligue Europa, voire la Ligue des champions entre deux clubs italiens en grande forme, Naples (5e avec 60 points) et la Lazio (6e à deux longueurs) ! Les Napolitains restent sur quatre succès consécutifs face aux Romains au Stade San Paolo et viennent d’enchaîner cinq victoires à domicile, dont une contre la Juventus et un nul face au leader du championnat d’Italie, l’Inter de Milan (1-1). Alors même si les Laziali restent sur cinq succès de suite en Série A, il faut cependant relativiser car leurs adversaires n’étaient pas du tout du niveau du Napoli : Crotone, Udinese, Spezia, Vérone et Benevento. Pour toutes ces raisons, je vous conseille de jouer le 1N avec des buts de chaque côté (1.92) ou carrément la victoire napolitaine (2.10). A vous de voir !

Fiabilité : 60 %

Les autres options :

Grenade bat Eibar (2.45)

Tondela bat le Nacional Madère (2.00)

Midtjylland bat Copenhague (2.00)

Cote totale pour les quatre paris du jour : 18.81

