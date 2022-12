PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 22 décembre - EFL Cup - Angleterre

Notre pronostic : Liverpool ne perd pas sur la pelouse de Manchester City et les deux équipes marquent (2.25)

Ces huitièmes de finale de l'EFL Cup nous offrent une affiche de gala. Cependant, celle-ci sera tronquée par l'absence de nombreux cadres de chaque côté, tous en vacances après avoir disputé la Coupe du Monde. Liverpool est tout de même l'équipe la moins impactée sur le papier. Les Reds peuvent notamment compter sur leur trio d'attaque Salah-Firmino-Nunez, ainsi que sur les présences de Tsimikas, Gomez, Matic, Robertson, Fabio Carvalho ou encore Tiago Alcantara. À l'inverse, Manchester City n'a que quatre titulaires à disposition. Mais pas des moindres, puisqu'il s'agit de Gundogan, De Bruyne, Mahrez et Haaland. En revanche, les Citizens sont privés de tous leurs éléments défensifs et disposent d'un banc de touche particulièrement jeune. Au cours d'une rencontre qui promet tout de même un beau spectacle, je pense que Liverpool sera mieux armé pour obtenir un résultat positif, même si une prolongation n'est pas à exclure.

Les autres options :

Moreirense ne perd pas face à Arouca et les deux équipes marquent (2.15)

Le PAOK Salonique gagne sur la pelouse du Panetolikos et plus de 1,5 but dans le match (2.05)

Cote totale des trois paris du jour : 9.92

