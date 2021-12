PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 22 décembre - Ligue 1

Notre pronostic: Nice ne perd pas contre Lens et les deux équipes marquent (2.00)

Après trois défaites de suite à l'Allianz Riviera sans marquer le moindre but face à Montpellier, Metz et Strasbourg, il est grand temps que Nice (4e) réagisse ce soir contre Lens (6e). Bien meilleurs à l'extérieur qu'à domicile, les Aiglons pourraient cependant profiter des difficultés actuelles des Sang et Or en déplacement (un point pris sur quinze possibles lors des cinq derniers) pour renouer avec la victoire ou au moins stopper cette série de trois revers consécutifs devant leur public. Vous avez noté que si les Lensois voyagent mal depuis deux mois, ils ont cependant marqué cinq buts en cinq matches hors de leurs bases. Comme les Niçois n'ont réussi aucun clean-sheet à domicile depuis fin août, je vous propose de jouer le 1N avec des buts de chaque côté pour tenter de doubler votre mise de départ.

Fiabilité : 50 %

Les autres options :

Montpellier ne perd pas contre Angers et les deux équipes marquent (2.10)

Monaco ne perd pas contre Rennes et les deux équipes marquent (2.10)

Strasbourg ne perd pas à Clermont et les deux équipes marquent (2.15)

Brest ne perd pas à Troyes et les deux équipes marquent (2.20)

Lille ne perd pas à Bordeaux et les deux équipes marquent (1.98)

Le Paris-SG gagne à Lorient par au moins deux buts d'écart (1.84)

Cote totale pour les sept paris du jour: 151.99

