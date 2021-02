PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 22 février Premier League - Angleterre

Notre pronostic : victoire de Brighton contre Crystral Palace (1.81) !

L'affiche de ce lundi soir en Angleterre nous propose l'affrontement entre le 16e et le 14e au classement. Brighton nous montre du beau football depuis le début de saison mais n'arrive pas à sortir de cette zone dangereuse en queue de Premier League. Portés par un duo offensif composé de Maupay et de Trossard, les Seagulls doivent gagner surtout à domicile. En cas de victoire, ils reviendraient à hauteur de leur adversaire du soir. Crystal Palace n'est pas resplendissant dans le jeu mais a été capable de bonnes performances cette saison contre Arsenal, Leicester ou encore Tottenham en prenant un point à chaque fois mais pour cette rencontre Roy Hodgson devra faire face à de nombreux absents : Sakho, Schlupp, McArthur ou encore et surtout Wilfried Zaha. Touché à la cuisse, le meilleur joueur de Palace ne pourra pas être aligné. C'est pourquoi je vous conseille de miser sur la victoire de Brighton à 1.81 !

