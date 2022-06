PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 22 juin – Veikkausliiga – Finlande

Notre pronostic : le HJK Helsinki s’impose à Mariehamn et moins de 3,5 buts dans le match (2.05)

C’est quasiment un match des extrêmes. Le HJK Helsinki réalise une excellente saison, avec déjà vingt-six points pris en treize rencontres. S’ils sont deuxièmes au classement, les joueurs de Toni Koskela sont la meilleure équipe du championnat en déplacement, n’ayant toujours pas connu la défaite en six rencontres hors de leur base, pour quatre victoires et deux nuls. Très pragmatiques à l’extérieur, il n’y a jamais eu plus de deux buts lors de leurs sorties. Il va donc être difficile pour l’IFK Mariehamn de réaliser un exploit devant son public. Onzièmes et avant-derniers, les joueurs de Peter Lundberg sont déjà quasiment condamnés à jouer la seconde phase du championnat dans le groupe pour le maintien. Très irréguliers à domicile, je ne les vois pas tenir face à un adversaire aussi efficace. Je vous propose donc de miser sur le succès du HJK Helsinki avec moins de 3,5 buts dans la rencontre. Un pari qui vous permet de plus que doubler la mise (2.05).

