PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 22 mai – Premier League – Angleterre

Notre pronostic : Newcastle bat Leicester par au moins deux buts d’écart et les Foxes ne marquent pas plus d’un but (1.94 via MYMATCH)

Un point et Newcastle sera sûr de disputer la Ligue des Champions. Les Magpies sont 3e de Premier League et auteurs d’une très bonne saison. Ils viennent de torpiller Brighton, pourtant 6e, lors de la dernière journée (4-1). Si cette rencontre est importante pour Newcastle, elle l’est peut-être encore plus pour Leicester. Les Foxes sont 19e avec 30 points, soit trois de moins qu’Everton. La victoire est obligatoire. Cependant, je ne vois pas les hommes d’Eddie Howe ne pas s’imposer. Je pense même qu’ils pourraient le faire par au moins deux buts d’écart. Pour faire encore plus gonfler la cote, je rajouterais le fait que Leicester ne marque pas plus d’une fois dans le match.

Les autres options :

Le Havre bat Valenciennes et moins de 3,5 buts (1.90)

L’AS Rome bat la Salernitana par au moins deux buts d’écart (2.05)

La Juventus ne perd pas à Empoli et les deux équipes marquent (2.10)

Cote totale des quatre paris du jour : 15.87