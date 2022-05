PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 22 mai – Premier League

Notre pronostic : Liverpool bat Wolverhampton et Mané buteur (2.10)

Liverpool a un ultime match pour y croire ! Les Reds arrivent au bout de leur deuxième partie de saison exceptionnelle et peuvent toujours finir champions d'Angleterre à l'issue de cette ultime journée, en cas d'un faux pas de Manchester City face à Aston Villa. À condition bien évidemment de gagner aujourd'hui à Anfield. Jürgen Klopp pourrait compter sur les retours de Mohamed Salah et Virgil Van Dijk pour l'occasion mais aussi et surtout sur un Sadio Mané en feu ! Le Sénégalais est sur un nuage depuis sa victoire à la CAN. Auteurs de plusieurs belles performances, il est le meilleur buteur des Reds en 2022. Il pourrait bien guider ses coéquipiers vers une ultime victoire face à une équipe de Wolverhampton qui est en roue libre depuis plusieurs semaines. Auteurs d'une très bonne première partie de saison, les Wolves sont méconnaissables cette année. Restants actuellement sur une série de six matches sans victoire, je les vois subir pour leur dernière sortie. Je miserais donc sur un succès de Liverpool avec Mané buteur (2.10).

