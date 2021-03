PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 22 mars La Liga 2 - Espagne

Notre pronostic: le Real Saragosse ne perd pas contre Mirandes, les deux équipes marquent (2.00).

Suite et fin de la 30e journée de deuxième division espagnole avec cette rencontre assez équilibrée entre le Real Saragosse et Mirandes. Le 17e contre le 9e du classement. Mais le club basé en Aragon est loin d’avoir dit son dernier mot. Pour son dernier match à la maison il a d’ailleurs réussi à s’imposer contre Tenerife (1-0). Plus largement il n’a perdu qu’une seule de ses 6 dernières rencontres de championnat à domicile. Méfiance donc pour Mirandes qui semble de son côté de plus en plus irrégulier. Il reste d’ailleurs sur un score de parité contre l’Espanyol (2-2). La mission s’annonce donc compliquée pour les hommes de José Alberto López Menéndez. C’est pourquoi je vois le Real Saragosse ne pas perdre contre Mirandes et les deux équipes marquer!

L'autre option:

Feirense s’impose contre l’Academico Viseu (1.55)

Cote totale pour les deux paris du jour: 3.10

