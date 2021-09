PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 22 septembre - Ligue 1

Notre pronostic: Marseille s'impose à Angers (2.13)

Marseille, dauphin du Paris-SG malgré un match en retard à disputer sur terrain neutre contre Nice le 27 octobre, régale ses supporters depuis le début de la compétition. L'OM compte quatre victoires et un nul en cinq matches, séduit les observateurs et devient le favori pour la deuxième place derrière le PSG... alors que Milik n'a toujours pas disputé la moindre minute avec son club. Rétabli de sa blessure, on pourrait peut-être voir l'avant-centre polonais jouer quelques minutes à Angers, alors de Payet sera forfait. Quoiqu'il en soit, même sans eux, Marseille a les armes pour faire aussi bien que Nantes (vainqueur 4-1 sur la pelouse du SCO dimanche dernier). Les hommes de Gérald Baticle, après un bon début de saison, ont craqué face aux Canaris, ce qui est inquiétant pour eux avant la venue de la "bande à Sampaoli" à Raymond Kopa. Comme les Angevins ont l'habitude de fonctionner par série, j'ai peur pour eux ce soir, surtout que depuis 1993, ils n'ont battu l'OM en Anjou qu'une seule fois. Dans ces conditions, il me paraît judicieux de miser sur un succès des Olympiens.

Fiabilité: 55 %

