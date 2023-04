PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 23 avril – Ligue 1

Notre pronostic : Lyon ne perd pas contre Marseille et les deux équipes marquent (2.00)

L’Olympico est à suivre ce soir à 20h45 ! Un duel très important pour chacune de ces deux équipes. Les Lyonnais restent sur trois succès de rang en championnat et n’ont pas dit au revoir à une qualification en Coupe d’Europe. Pour cela il faudra combler les cinq longueurs qui les séparent de Lille, 5e. Pour l’OM l’objectif est de garder cette 2e place en profitant également de la confrontation directe entre ses deux poursuivants (Lens et Monaco). Une rencontre qui sera donc très tendue entre deux clubs en pleine forme en Ligue 1. Etant donné que la dernière victoire en championnat de l’OM sur la pelouse de l’OL remonte à 2007, je me couvrirais avec le 1N et les deux équipes marquent pour doubler la mise.

Les autres options :

Reims ne perd pas contre Strasbourg et les deux équipes marquent (2.05)

Nantes bat Troyes et au moins deux buts (1.82)

Lorient ne perd pas contre Toulouse et les deux équipes marquent (2.05)

Nice bat Clermont et au moins deux buts (2.00)

Rennes gagne à Montpellier (2.25)

Fribourg bat Schalke 04 et au moins deux buts (2.05)

Newcastle bat Tottenham (1.80)

Le FC Barcelone ne perd pas contre l’Atletico de Madrid et moins de 2,5 buts (1.94)

Brighton ne perd pas contre Manchester United et les deux équipes marquent (2.05)

Cote totale des dix paris du jour : 1010.19