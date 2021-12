PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 23 décembre - Coupe du Portugal

Notre pronostic: Porto bat Benfica (2.05)

Quel choc pour les 1/8 de finale de la Coupe du Portugal ! Porto reçoit Benfica avec la ferme intention de réaliser la passe de quatre. En effet, les Dragons restent sur trois victoires consécutives en coupe ou en Supercoupe face à leurs rivaux lisboètes. Par ailleurs, ils sont leaders du championnat et toujours invaincus cette saison (13 victoires et 2 nuls en 15 journées). A domicile, c'est 100 % de succès contre des équipes portugaises et ils viseront ce soir une 9e victoire d'affilée face aux clubs lusitaniens. La tâche de Benfica s'annonce compliquée car les Aigles (3e de Primeira Liga) ont chuté à deux reprises, face au Sporting et à Portimonense, en championnat, ce qui fait déjà beaucoup à mi-parcours dans ce pays pour espérer être sacré en fin de saison. Pour toutes ces raisons, je vous propose de parier sur le FC Porto, qui me paraît légèrement supérieur et qui jouera devant son public, afin de doubler votre mise de départ.

Fiabilité : 50 %

