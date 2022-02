PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 23 février - Ligue des champions

Notre pronostic: Man. Utd ne perd pas sur la pelouse de l'Atletico et moins de 3,5 buts (1.80)

Avantage aux Anglais en Espagne ! L'Atletico n'a pas encore remporté un match à domicile cette saison en Ligue des champions (0-0 face à Porto, 2-3 contre Liverpool et 0-1 face au Milan AC) et vient de chuter devant son public contre Levante, lanterne rouge de Liga après avoir perdu face à Majorque (16e) il y a peu de temps Pas vraiment rassurant avant d'affronter Manchester qui s'est déjà imposé 2-0 Espagne, sur la pelouse de Villarreal en phase de poule. Par ailleurs, les Red Devis sont invaincus à l'extérieur depuis le 20 novembre 2021 (4 victoires et 4 nuls toute compétition confondue). Vu les dynamiques actuelles des deux clubs, je pense que Man. Utd ne perdra pas au Wanda Metropolitano. Pour faire grimper la cote à 1.80, je vous propose de jouer le N2 avec moins de 3,5 buts dans la rencontre.

Fiabilité : 60 %

Les autres options :

L'Ajax s'impose sur la pelouse de Benfica (1.80)

Tottenham ne perd pas à Burnley et les deux équipes marquent (2.10)

Lecce bat Cittadella (1.74)

Cote totale pour les quatre paris du jour:

