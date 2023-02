PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 23 février - Ligue Europa

Notre pronostic : Monaco bat le Bayer Leverkusen (2.20)

Monaco doit conclure ! Les joueurs de Philippe Clément sont dans une forme étincelante depuis près de quatre mois et viennent de remporter leurs cinq dernières rencontres. Parmi celles-ci, il y a ce succès à Leverkusen la semaine dernière, arraché dans les dernières minutes. De quoi aborder cette seconde manche avec le plein de confiance ! D'autant plus que son adversaire en manque cruellement. En effet, le Bayer a perdu quatre de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, et se retrouve désormais en milieu de tableau de Bundesliga, en plus d'être mal embarqué pour la suite de cette Ligue Europa. Si Monaco reste sérieux et prend le jeu à son compte, la victoire ne devrait, de nouveau, pas lui échapper.

Les autres options :

Rennes bat le Shakhtar Donetsk et plus de 1,5 but dans le match (1.90)

Manchester United ne perd pas face à Barcelone et les deux équipes marquent (2.05)

La Lazio gagne à Cluj (1.94)

Le Partizan Belgrade bat le Sheriff Tiraspol (1.94)

Cote totale des cinq paris du jour : 32.25