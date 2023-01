PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 23 janvier – Premier League - Angleterre

Notre pronostic : Fulham ne perd pas contre Tottenham et plus de 1,5 but (2.10)

Tottenham est favori de cette rencontre mais je ne comprends pas vraiment pourquoi. Les Spurs ont perdu leurs deux dernières rencontres. D’abord lors du derby contre Arsenal (2-0) puis sur la pelouse de Manchester City (4-2). Pourtant les Londoniens menaient (2-0) à la pause avant de craquer complètement au retour des vestiaires. Fulham s’est incliné à Newcastle la semaine dernière mais les Cottagers auraient pu mieux faire si Mitrovic n’avait pas glissé sur son pénalty en touchant le ballon deux fois. Le but a donc logiquement été refusé. 6e de Premier League, les hommes de Marco Silva n’ont que deux longueurs de retard sur leur adversaire du soir et je pense qu’ils peuvent s’imposer chez eux. Je me couvrirais tout de même avec le 1N et au moins deux buts dans la rencontre pour plus que doubler la mise.

