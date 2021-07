PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 23 juillet Bundesliga 2 – Allemagne

Notre pronostic : Schalke ne perd pas face à Hambourg et les deux équipes marquent (2.05)

Schalke 04 doit absolument se remettre de sa saison catastrophique, à l’issue de laquelle les joueurs sont descendus en seconde division. Lors de celle-ci, le club n’avait pris que seize points, soit presque deux fois moins que le Werder Brême, 17e et également relégué. Lors des cinq derniers matches amicaux disputés, Schalke n’a pas perdu et a même tenu le nul face au Zénith. Le club de Hambourg n’est pas passé loin en mai des barrages d’accession en Bundesliga mais a échoué à quatre points du 3e. C’est donc un match très équilibré qui nous attend en ouverture de cette saison. Je pense que les joueurs de Schalke sont un peu favoris et c’est pourquoi je ne les vois pas perdre à domicile. Je pense tout de même que les deux équipes vont marquer pour doubler la mise !

Pariez sur Schalke 04 – Hambourg ici !

Les autres options :

Victoire de Hifk face au FC KTP sans encaisser de but (2.20)

Victoire du Lech Poznan face au Radomiak Radom sans encaisser de but (2.35)

Cote totale des trois paris du jour : 10.60