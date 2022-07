PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 23 juillet – Euro (F)

Notre pronostic : la France ne perd pas contre les Pays-Bas et les deux équipes marquent (2.00)

L'équipe de France va-t-elle atteindre le dernier carré d'un tournoi majeur pour la première fois depuis 2012 ? Les Bleues ont passé les phases de poule sans trop de difficulté, s'imposant largement contre l'Italie (5-1), avant d'enchaîner avec un succès face à la Belgique (2-1) et de concéder le point du nul à l'Islande (1-1). Les joueuses de Corinne Diacre ont toujours eu la maîtrise de leurs adversaires mais se montrent encore perfectibles dans les deux surfaces. C'est notamment sur le plan défensif que le bât blesse, alors qu'elles ont encaissé un but à chaque rencontre de cet Euro. Pour ce quart-de-finale, elles affrontent un adversaire qu'elles ont battu récemment mais qui a toutes les qualités nécessaires pour se qualifier, surtout avec leur retour de Vivianne Miedema en attaque. Les Pays-Bas s'étaient, en effet, inclinés au Havre à la fin du mois de février (1-3). Les tenantes du titre ont réalisé un début de compétition similaire, prenant sept points sur neuf possibles contre la Suède (1-1), le Portugal (3-2) et la Suisse (4-1). Avec les mêmes soucis en défense, je vois les deux équipes marquer et la France ne pas s'incliner dans le temps règlementaire (2.00).

