PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 24 août Ligue des Champions

Notre pronostic : le PSV Eindhoven s’impose face au Benfica Lisbonne (2.00)

Défaits au match aller (2-1), les Néerlandais doivent rattraper ce but de retard à domicile. Ils n’ont plus perdu au Philips Stadion depuis le 13 janvier dernier et un revers face à Alkmaar en championnat. Les joueurs du PSV en sont donc à treize rencontres d’affilées sans défaite dont dix victoires. Depuis la reprise de la saison, ils ont un bilan de sept succès pour une seule défaite. Si l’on se concentre sur les tours de qualification en Ligue des Champions, le PSV Eindhoven a remporté ses deux matches joués à domicile face à Galatasaray (5-1) et Midtjylland (3-0). Le Benfica Lisbonne voudra donc essayer de tenir au moins le nul ce soir à 21h. La performance au match aller a été très bonne malgré les absences de Seferovic et de Vertonghen qui ne seront toujours pas là pour ce retour. Je pense que l’on va assister à une très belle rencontre et que le PSV va s’imposer chez lui. Si j’ai vu juste et que vous me suivez, cela pourrait vous permettre de doubler la mise !

Pariez sur PSV – Benfica ici !

L’autre option :

Les Young Boys Berne s’impose à Ferencvaros (2.00)

Cote totale des deux paris du jour : 4.00