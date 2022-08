PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 24 août – Ligue des Champions

Notre pronostic : le PSV Eindhoven ne perd pas contre les Glasgow Rangers et les deux équipes marquent (1.92)

Après un nul spectaculaire (2-2) lors du match aller, le PSV et les Rangers se retrouvent pour se disputer une place dans le grand bain de la Ligue des Champions. En Ecosse, le club de Glasgow est presque intraitable, c’est pourquoi le résultat obtenu par le PSV Eindhoven est très encourageant d'autant plus qu'au Philips Stadion, il n’a été battu qu’une seule fois lors de ses treize derniers duels en compétition, c’était par Leicester en quart de finale de Ligue Europa Conférence. On pourrait évidemment voir des buts de part et d'autre pour ce match retour. Je me couvrirais tout de même avec le 1N et je vois les deux équipes marquer pour une cote de 1.92 !

Pariez sur PSV – Glasgow Rangers ici !

Les autres options :

Le Dinamo Zagreb bat Bodo/Glimt (1.82)

Trabzonspor bat le FC Copenhague (2.05)

Cote totale des trois paris du jour : 7.16