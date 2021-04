PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 24 avril – Ligue 1 – France

Notre pronostic: St Etienne ne perd pas contre Brest et les deux équipes marquent (2.05)

Lors des cinq dernières journées, l’ASSE a perdu deux matches mais c’était contre Monaco (4-0) et à Paris (3-2 dans les arrêts de jeu), deux candidats au titre de champion de France. Sinon, les Verts se sont imposés 1-0 à Nîmes, 2-0 à Angers et 4-1 contre Bordeaux. Incontestablement, St Etienne va mieux depuis quelques semaines et on peut imaginer un succès cet après-midi à Geoffroy-Guichard contre Brest, club qui présente l’un des pires bilans de Ligue 1 à l’extérieur avec seulement neuf points pris (2 victoires, 3 nuls et 11 défaites). Les Bretons, même s’ils ont encore besoin de points pour assurer leur maintien parmi l’élite auront du mal à éviter la défaite et ils signeraient sûrement pour un nul. Comme les Verts ont toujours pris un but sur leur pelouse en 2021, hormis contre Metz, je vous propose le 1N et les deux équipes marquent sur cette rencontre… à moins que vous ne préfériez la victoire de l’ASSE (2.08) !

Fiabilité : 55 %

Les autres options :

Le PSG gagne à Metz et Neymar marque (2.00)

Troyes bat Grenoble (1.78)

Le Real bat le Betis et Benzema marque (1.86)

Cote totale pour les quatre paris du jour : 13.57

