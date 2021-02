PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 24 février Ligue des champions

Notre pronostic: l’Atalanta ne perd pas contre le Real Madrid et les deux équipes marquent (1.94)

Benzema, Ramos, Hazard, Rodrygo, Valverde, Militao et Odriozola ! C’est la liste des absents pour le déplacement du Real Madrid aujourd’hui en Italie en 1/8 de finale aller de Ligue des champions. La tâche des Merengues s’annonce compliquée contre l’Atalanta, capable de marquer à n’importe quel moment, même contre les grosses écuries de Série A et de Ligue des champions. Les Bergamasques viennent d’ailleurs de battre le Napoli 4-2. Même s’ils sont bien meilleurs en déplacement qu’à domicile, ils risquent de poser de sérieux problèmes aux Madrilènes, fortement handicapés par les blessures. Et quand Karim Benzema manque à l’appel, ils est forcément plus difficile de marquer pour le Real. Cependant, l’Atalanta a encaissé au moins un but sur sa pelouse lors de ses cinq derniers matches. Pour toutes ces raisons, je vous propose le 1N avec des buts de chaque côté pour espérer doubler votre mie de départ.

Fiabilité : 55 %

