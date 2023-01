PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 24 janvier - Serie A

Notre pronostic : l'AC Milan gagne sur la pelouse de la Lazio (2.35) !

Le Milan ne répond plus ! Les partenaires d'Olivier Giroud n'ont gagné qu'un seul match depuis la reprise post Coupe du Monde et ils viennent d'enchaîner quatre rencontres sans victoire, notamment une lourde défaite (3-0) contre le rival intériste en finale de la supercoupe d'Italie ! Malgré tout, les Milanais pointent toujours à la deuxième place de la Série A et une victoire ce soir à Rome leur permettrait de prendre provisoirement quatre points d'avance sur le troisième. La Lazio, de son côté, n'est pas beaucoup plus en forme avec un seul succès sur les quatre dernières journées de championnat. Je tente le coup : victoire Milanais au stadio Olimpico pour une cote supérieure à deux !

Autre option :

Wolfsbourg gagne à Berlin (2.45)

Total des deux paris du jour :5.75

