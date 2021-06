PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 24 juin Copa America

Notre pronostic : le Chili ne perd pas face au Paraguay et moins de 2,5 buts dans la rencontre (2.20)

Match très compliqué à pronostiquer dans cette Copa América. Le Chili ne s’est toujours pas incliné dans la compétition avec une victoire et deux matches nuls contre l’Uruguay et l’Argentine. C’est toujours une sélection très difficile à jouer avec de très bons joueurs comme Vargas ou Vidal. Lors de ces trois rencontres, les Chiliens n’ont marqué qu’une fois lors de chaque match. Suffisant pour pointer à la deuxième place du groupe A derrière les Argentins. Le Paraguay est troisième pour l’instant après une victoire face à la Bolivie (3-1) et une défaite contre l’Argentine (1-0). Attention donc à cette sélection qui peut se montrer féroce et difficile à bouger. Je ne vois pas le Chili perdre mais je pense qu’il y aura peu de buts. C’est pourquoi je vous propose de miser sur le 1N et moins de 2,5 buts dans la rencontre pour une cote de 2.20 !

