PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 24 juin - Série A - Brésil

Notre pronostic: l'Internacional ne perd pas contre Coritiba et les deux équipes marquent (2.20)

Choix de matches de football très limité en cette période mais vous pouvez cependant parier sur la Série A brésilienne pendant l'été. La nuit prochaine à 2h30 du matin, l'Internacional (5e) accueille Coritiba (15e). A priori, la victoire du SCI (1.54) ne fait guère de doute mais je vous propose quand même de vous couvrir avec le 1N avec des buts de chaque côté. En effet, les partenaires de Taison, l'ancien attaquant du Shakhtar Donetsk, alternent les victoires et les matches nuls devant leur public face à Coritiba depuis dix ans. Par ailleurs, l'Internacional n'a remporté que deux rencontres sur six à domicile, pour trois nuls et une défaite, depuis le début de la compétition. Hormis lors du 0-0 face à Avai, les fans des "Colorados" ont toujours vu leur équipe marquer et encaisser au moins un but cette saison. De son côté, le CFC, même s'il voyage mal (2 points pris sur 18 possibles en 6 déplacements), n'est resté muet qu'une seule fois. Convaincus ?

Fiabilité : 50 %

Les autres options :

Boca Juniors bat l'Union Santa Fé et plus de 1,5 buts dans le match (2.10)

Sligo Rovers ne perd pas à Drogheda et les deux équipes marquent (2.25)

Dundalk ne perd pas sur la pelouse de Shelbourne et les deux équipes marquent (2.40)

Cote totale pour les quatre paris du jour: 24.95

