PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 24 mars - Coupe du monde - Barrage

Notre pronostic: la Suède bat la République Tchèque (2.05)

La Suède s'appuiera sur les résultats acquis à domicile dans son groupe de qualification pour la Coupe du monde 2022 avant d'affronter la République Tchèque. En effet les Scandinaves ont tout gagné devant leur public: 1-0 contre la Géorgie, 2-1 face à l'Espagne, 3-0 contre le Kosovo et 2-0 face à la Grèce. Avec Alexander Isak, les Suédois possèdent une arme offensive redoutable qui devrait leur permettre de valider leur ticket pour la finale des barrages. Les Tchèques, vainqueur en Estonie et en Biélorussie en poule, ont chuté en déplacement dès que l'adversaire était d'un niveau supérieur (en Belgique et au Pays de Galles). Pour toutes ces raisons, je vous conseille de parier sur les Scandinaves qui n'ont pas perdu en trois confrontations face à la République Tchèque.

Fiabilité : 50 %

Les autres options :

Le Portugal bat la Turquie et Ronaldo marque (1.70)

L'Uruguay bat le Pérou et Suarez marque (2.35)

Le Mexique bat les Etats-Unis (1.86)

Cote totale pour les quatre paris du jour: 15.23

