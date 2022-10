PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 24 octobre - Ligue 2

Notre pronostic : Le Havre bat Metz (2.00)

Le Havre a l’occasion d’occuper seul la deuxième place du classement suite à la contre-performance de Sochaux. Les Normands sont dans une forme olympique, n’ayant plus perdu depuis le 6 août. Ils sont d’ailleurs toujours invaincus à domicile et restent sur une série de trois victoires consécutives au stade Océane. A l’inverse, Metz ne parvient pas à enchaîner les bons résultats. Les Lorrains n’ont remporté qu’un seul de leurs six derniers matches et sont l’une des plus mauvaises équipes de Ligue 2 en déplacement. Des performances inquiétantes qui les poussent à regarder dans le rétroviseur, ne comptant que quatre points d’avance sur la lanterne rouge, Niort. Dans ce contexte, je vois les Havrais s’imposer sur leur pelouse.

