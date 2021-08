PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 25 août Ligue des Champions

Notre pronostic : le Shakhtar ne perd pas face à Monaco et les deux équipes marquent (2.30)

Les Monégasques n’y arrivent pas en ce début de saison. Avec trois défaites d’affilées dont une lors du match aller, l’AS Monaco est dans une forme inquiétante. Après avoir éliminé le Sparta Prague au tour précédent, les joueurs de Kovacs semblent complétement déjouer. On ne reconnaît plus l’équipe flamboyante de la saison dernière qui avait fait une très grosse deuxième partie de championnat. Le Shakhtar, on le sait, est une équipe redoutable. Habitués à jouer la Ligue des Champions, les Ukrainiens ont réussi à l’emporter à Louis-II alors qu’ils ont été dominés toute la rencontre (0-1). A domicile, je les vois supérieurs à Monaco. Je me couvrirais tout de même car un nul suffirait à Donetsk. Je pense également qu’on devrait voir des buts dans ce match. C’est pourquoi je vous conseille de parier sur le 1N et les deux équipes marquent. Un beau pari coté à 2.30 !

