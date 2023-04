PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 25 avril – Liga - Espagne

Notre pronostic : le Betis Séville ne perd pas contre la Real Sociedad et plus de 1,5 but (2.15)

La dernière chance pour le Betis et ses espoirs de Ligue des Champions ! 5e, le club sévillan défie la Real Sociedad qui est juste devant avec six points d’avance. La victoire est donc quasi-obligatoire pour les coéquipiers de Nabil Fékir. Cela ne va pas être facile car le Betis n’a gagné que deux fois lors des sept dernières journées. La Real Sociedad, Elle, alterne les succès à domicile et les revers en déplacement. Je m’appuierai donc sur cette méforme à l’extérieur pour pencher du côté des Sévillans que je ne vois pas perdre. Pour faire gonfler la cote, je m’attends à au moins deux buts dans la rencontre (2.15) !

