PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 25 décembre - Süper Lig - Turquie

Notre pronostic: Adana Demirspor bat Fatih Karagümrük et plus de 1,5 but dans le match (1.86)

Spectacle garanti avec les matches de Karagümrük en championnat de Turquie ! Bien que 15e et premier non relégable, ce club stambouliote peut s'appuyer sur la 3e attaque de Süper Lig (24 buts marqués) mais sa défense est la pire du pays (27 buts encaissés). Pas vraiment rassurant avant un déplacement à Adana, 3e et révélation de cette première partie de saison avec seulement une défaite (4-2 chez le leader Fenerbahce) en treize journées. Le Fatih n'a pour sa part remporté qu'une seule rencontre à l'extérieur, chez le promu Umraniyespor, lanterne rouge du championnat. Cette opposition à priori déséquilibrée devrait logiquement tourner en faveur du favori et le public pourrait bien assister à un joli festival offensif.

Fiabilité : 60 %

Les autres options:

Konyaspor bat Alanyaspor et moins de 4,5 buts dans le match (2.00)

Besiktas ne perd pas à Gaziantep et les deux équipes marquent (1.88)

Cote totale pour les trois paris du jour: 6.99

