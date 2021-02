PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 26 février Ligue 1 – France

Notre pronostic: Nice ne perd pas à Rennes et moins de 3,5 buts dans le match

Vous allez sûrement être surpris par mon pronostic mais je ne vois pas Nice (16e) s’incliner à Rennes (8e). Les Aiglons n’ont plus perdu en Bretagne depuis six ans et présentent un bilan remarquable au Roazhon Park : quatre victoires, trois nuls et une défaite lors de leurs huit derniers déplacement en Ille-et-Vilaine. Par ailleurs, l’OGCN reste sur trois revers de suite à l’extérieur mais c’était à Monaco (2-1), à Paris (2-1) et à Marseille (3-2) sans sa nouvelle défense centrale Todibo/Saliba. Avant ces trois rencontres, le Gym n’avait encaissé que sept buts en dix déplacements. Enfin, Nice a pris sept points de plus hors de ses bases qu’à l’Allianz Riviera. De son côté, Rennes connaît une nouvelle crise de résultats : nuls contre Lyon et Lorient, défaite face à Lille et St Etienne ! Pour toutes ces raisons, je vous propose de jouer le N2 avec moins de 3,5 buts dans le match à 2.20… ou le N2 simple à 1.82.

Fiabilité : 50 %

Et pour le pari de folie, je vous conseille le nul à 3.45 !

