PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 25 juin - Eliteserien - Norvège

Notre pronostic: Rosenborg s'impose sur la pelouse de Lilleström (2.00)

Les matches de football de ce vendredi sont beaucoup moins attrayants que d'habitude puisque l'on observe deux jours de repos à l'Euro 2020 avant les 1/8 de finale qui commenceront demain avec Pays de Galles - Danemark (18h) et Italie - Autriche (21h). Alors direction la Norvège pour le pari du jour. Rosenborg, 4e d'Eliteserien, n'a plus perdu contre Lilleström (9e) depuis treize ans (17 succès et 8 nuls) et reste sur dix matches sans défaite à Oslo (6 victoires et 4 nuls). Il me paraît donc logique d'envisager que l'équipe de Trondheim puisse prendre les trois points à dans la capitale norvégienne. Si c'est le cas, vous doublerez votre mise de départ.

Fiabilité: 60 %

