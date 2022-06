PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 25 juin - Eliteserien - Norvège

Notre pronostic: Viking Stavanger s'impose à Haugesund (1.88)

Avantage à Viking (3e) à Haugesund (14e et premier relégable) dans le derby du sud-ouest de la Norvège ! Les joueurs de Stavanger effectueront ce samedi les 80 kilomètres qui séparent les deux villes avec l'ambition de prendre les trois points pour ne pas se faire décrocher au classement par Molde (2e) et Lilleström (1e) dans la course au titre. La mission du VFK, même s'il reste sur deux défaites, n'a rien d'impossible surtout que la dernière confrontation entre ces deux clubs a tourné largement en sa faveur en avril dernier (5-1) et que le FKH n'a remporté qu'une seule rencontre à domicile, face à la lanterne rouge Kristiansund (un seul point pris cette saison) depuis le début du championnat. Dans ces conditions, je vous conseille de parier sur un succès des visiteurs pour presque doubler votre mise.

Fiabilité : 60 %

Les autres options :

Corinthians bat Santos (1.96)

Estudiantes bat Newell's Old Boys (2.05)

Cote totale pour les trois paris du jour: 7.55

Pariez sur Haugesund - Viking Stavanger ici