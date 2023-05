PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 25 mai – Premier League – Angleterre

Notre pronostic : Manchester United bat Chelsea et moins de 4,5 buts (1.94)

Manchester United n’a besoin que d’un petit point pour sécuriser le top 4 et se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Les Mancuniens restent sur deux victoires consécutives contre Wolverhampton et à Bournemouth. Les Red Devils doivent donc faire un tout petit effort face à Chelsea qui n’a plus rien à jouer. Les Blues sont 12e et ne peuvent pas espérer mieux qu’une 11e place en cette fin de saison. C’est dire si celle-ci a été catastrophique. Pour moi, cela ne fait pas de doute que Manchester va vouloir enfoncer les Londoniens en s’imposant. Pour faire gonfler la cote, je vous propose d’ajouter le fait qu’il y ait moins de 4,5 buts car les confrontations entre les deux équipes donnent rarement lieu à des matches spectaculaires.

Pariez sur Man. United – Chelsea ici !

L’autre option :

Osasuna ne perd pas contre Bilbao et moins de 3,5 buts (1.88)

Cote totale des deux paris du jour : 3.65