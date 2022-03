PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 25 mars - Coupe du monde - Barrage

Notre pronostic: le Cameroun bat l'Algérie (2.15)

Le Cameroun a raté de peu la victoire à la Coupe d'Afrique des Nations qu'il organisait. Battus aux tirs au but en 1/2 finale par l'Egypte, les Lions Indomptables n'avaient pourtant perdu qu'un match sur douze (en Côte d'Ivoire) depuis le début de la saison. L'Algérie, de son côte, est totalement passée au travers lors de cette CAN. Les Fennecs ont été éliminés dès le premier tour après un 0-0 contre la Sierra Leone et deux défaites face à la Guinée (0-1) et la Côte d'Ivoire (1-3). Cette désillusion est sûrement encore dans les têtes des Algériens qui, par ailleurs, n'ont battu qu'une seule fois les Camerounais depuis 1984 (6 défaites, 2 nuls et 1 succès en neuf confrontations). Pour toutes ces raisons, lors de ce barrage aller décisif dans la course à la qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, je ferais confiance aux Lions devant leur public... avant le retour à Alger mardi prochain !

Fiabilité : 50 %

Les autres options :

Le Mali bat la Tunisie (2.20)

La Norvège bat la Slovaquie et Haaland marque (2.40)

La France bat la Côte d'Ivoire et Mbappé marque (2.10)

Cote totale pour les quatre paris du jour: 23.84

