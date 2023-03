PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 25 mars – Euro 2024 qualifications

Notre pronostic : l’Espagne bat la Norvège et plus de 2,5 buts (2.05)

Mission quasi impossible ce soir en Espagne pour les Norvégiens qui seront privés d’Erling Haaland, blessé à l’aine ! Sans le meilleur buteur européen de la saison, les Scandinaves auront beaucoup de mal à éviter la défaite à Malaga. En huit confrontations, ils ne se sont imposés qu’une seule fois, lors de l’Euro 2000 (1-0) pour cinq défaites et deux nuls... à Oslo. A domicile, la Roja a toujours battu la Norvège (quatre fois sur quatre) et le public a vu plus de 2,5 buts dans 75 % des cas. Les deux derniers matches se sont terminés sur le même score (2-1). Un nouveau 2-1 n’est pas à exclure mais un 3-0 non plus. Pour toutes ces raisons, je vous propose la victoire espagnole et plus de 2,5 buts dans la rencontre pour espérer doubler la mise.

Fiabilité : 50 %

Les autres options :

La Turquie gagne en Arménie par au moins deux buts d’écart (2.00)

La Roumanie gagne en Andorre par au moins trois buts d’écart (2.45)

La Croatie bat le Pays de Galles par au moins deux buts d’écart (2.45)

Israël ne perd pas contre le Kosovo et les deux équipes marquent (2.20)

Cote totale pour les cinq paris du jour : 54.14

